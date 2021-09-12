Лидеры общего зачета «Формулы-1» столкнулись и сошли с трассы

Это произошло во время гонки гран-при Италии. В аварию попали британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes и нидерландский гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен. Ферстаппен в общем зачете на первом месте, Хэмилтон – на втором.
2021-09-12T17:33:36+03:00
2021-09-12T17:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 12 сентября 2021
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