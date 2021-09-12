Талибы в Афганистане сообщили, что вузы должны заработать в течение недели

По их словам, сейчас идет обсуждение различных технических аспектов, которые связаны с финансированием, а также изменениями в расписании. Назначенный боевиками на должность министра образования пояснил, что малозначительные предметы должны быть исключены из учебной программы и заменены современными. Он также подтвердил, что студентов и преподавателей разделят по гендерному признаку и у них будут разные аудитории. Движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, в России признано террористическим и запрещено.