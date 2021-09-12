Талибы в Афганистане сообщили, что вузы должны заработать в течение недели

По их словам, сейчас идет обсуждение различных технических аспектов, которые связаны с финансированием, а также изменениями в расписании. Назначенный боевиками на должность министра образования пояснил, что малозначительные предметы должны быть исключены из учебной программы и заменены современными. Он также подтвердил, что студентов и преподавателей разделят по гендерному признаку и у них будут разные аудитории. Движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, в России признано террористическим и запрещено.
2021-09-12T17:33:04+03:00
2021-09-12T17:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 12 сентября 2021
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