Суд в Саудовской Аравии приговорил местного жителя к пяти месяцам тюрьмы за нарушение масочного режима

В прокуратуре подчеркнули, что подсудимый проигнорировал просьбу охранника на набережной надеть маску, а также не предъявил документы по требованию полицейского. При этом осужденный отметил, что у него была при себе маска, но он снял ее из-за жары. Требование носить маску ввели в Саудовской Аравии, как и во многих странах, из-за пандемии.