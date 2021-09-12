Суд в Саудовской Аравии приговорил местного жителя к пяти месяцам тюрьмы за нарушение масочного режима

В прокуратуре подчеркнули, что подсудимый проигнорировал просьбу охранника на набережной надеть маску, а также не предъявил документы по требованию полицейского. При этом осужденный отметил, что у него была при себе маска, но он снял ее из-за жары. Требование носить маску ввели в Саудовской Аравии, как и во многих странах, из-за пандемии.
2021-09-12T17:32:23+03:00
2021-09-12T17:37:24+03:00
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17:32, 12 сентября 2021
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