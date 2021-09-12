Студенты московского университета имени Плеханова пожаловались на почти трехкратное повышение платы за общежитие

Они рассказали изданию ДОХА также о том, что их принуждают подписать дополнительное соглашение, по которому они должны будут заплатить за проживание сразу за полгода. По их словам, тем, кто не подписал документ, грозят заблокировать электронные пропуска. Студенты обратились к руководству вуза, но ответа пока не получили.
2021-09-12T17:31:47+03:00
2021-09-12T17:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 12 сентября 2021
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