Z Архив новостей новости
5 7 6 706
17:31, 12 сентября 2021

Студенты московского университета имени Плеханова пожаловались на почти трехкратное повышение платы за общежитие

Они рассказали изданию ДОХА также о том, что их принуждают подписать дополнительное соглашение, по которому они должны будут заплатить за проживание сразу за полгода. По их словам, тем, кто не подписал документ, грозят заблокировать электронные пропуска. Студенты обратились к руководству вуза, но ответа пока не получили.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Техасское государство: как в штате запретили аборты вопреки конституции США Так страну отбросит на более чем пятьдесят лет назад. Символично, что на этой неделе аборты были легализованы даже в Мексике — самой большой католической стране мира…

5 245 6 27960 08.09
Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск закупит у Москвы вооружения более чем на миллиард долларов По его словам, список уже согласован, передает государственное агентство БелТА…

5 46 6 5698
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Поговорим о DW? Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке…

5 101 6 15407 06.09
Блоги

Deutsche Welle

«Пусть РФ скажет правду»: о чем говорят в суде родственники жертв MH17 Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников…

5 346 6 58139 08.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник еврейский, год — общий Сегодня вечером евреи отмечают праздник Рош а-Шана – еврейский Новый год, как его чаще всего называют. У нас он 5782-й — мы счет ведем от сотворения мира…

5 73 6 12792 06.09
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Многие ли верят Захаровой? Спикер российского МИДа заявила о причастности Пентагона к «Умному голосованию». Какой процент россиян ей поверит?...

5 105 6 18937 11:08
Новости

Журналист Bellingcat предупредил об угрозе отключения Рунета от глобальной сети интернет Христо Грозев сказал, что российские власти планируют лишить пользователей анонимности и замедлить работу зарубежных сайтов…

5 44 6 15057
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров В.Путин: Знаете, таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега сам большой специалист по хлестким заявлениям, Вы его спросите, он вам сейчас наговорит.
А.Лукашенко: Не могу я при Вас тут…
В.Путин: Нет, не надо.

5 144 6 32136 10.09
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Откуда берутся враги? Вот поэтому без врагов нам нельзя. Вот поэтому врагов будет больше и больше, и они будут еще ужаснее – в смысле на вид, потому что реально-то конечно они ничего не сделают. Пока не сделают…

5 244 6 55434 08.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Случайное совпадение закономерной связи Формально и тематически обе эти волны сталинского террора не связаны. Разве что хронологически. Однако совпадения можно обнаружить во многом…

5 34 6 8249 08.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

В принципе, если бы Россия ввязалась в афганскую авантюру, я бы очень хотел, потому что штаны бы уже не удержали. Была бы новая величайшая геополитическая катастрофа…

5 41 6 14596 05.09
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мирный протест без раскола элит не работает Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России — нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить…

5 76 6 19806 06.09
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Один урок 11 сентября Как бы ни прозрачно было происходящее, как бы ни глубоко и открыто не проводилось расследование, трагедия — это просто хворост и розжиг мозгового пожара для кого-то…

5 73 6 18962 11.09
Новости

Представитель МИДа обвинила разработчиков проекта «Умное голосование» Алексея Навального в связях с Пентагоном Сторонник Навального Иван Жданов назвал эти обвинения, цитата, истерикой и абсурдом…

5 20 6 5797
Интервью В круге СВЕТА

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Выбирайте. Если вам нравится – пусть так и остается. Однако знайте, это еще не все. После выборов будет рост налогов. Сейчас объясню, почему. Я не пугаю, а просто рассказываю…

5 117 6 34437 07.09
#слушать 51:22 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

У властей не было идеального решения Российский суд запретил поисковикам выдавать информацию по запросам про «Умное Голосование». Это конечно, косвенное признание со стороны властей силы политической технологии «Умное Голосование»...

5 52 6 15374 06.09

Популярное за неделю

Новости

фото: Hubert Boes/DPA/ТАСС ФБР рассекретила первый документ о терактах 11-го сентября в их 20-ю годовщину Это сделали по требованию президента Джо Байдена…

5 13 6 13463
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Единый думский червь предъявлен стране как набор незнакомых друг с другом глистов. Но как только результаты выборов позволят вернуться в родную нагретую прямую кишку, глистики снова срастутся в одно целое…

5 60 6 72042 08.09
#слушать 52:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

7 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2145 07.09
Блоги

Президент США Байден: Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец И ваш отказ от вакцинации дорого обошелся всем нам…

5 89 6 183155 10.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Мы были знакомы… Мы были знакомы… Я, разумеется, будучи добрым и благородным человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития…

5 106 6 126868 07.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9254861
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5022054

Сегодня в эфире