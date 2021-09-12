Следственный комитет и прокуратура Петербурга начали проверять больницу, где ребенка привязали к стулу колготками

Видео опубликовала в соцсетях местная жительница. По ее словам, трехлетний ребенок — сирота, и сотрудники больницы говорили, что его нельзя брать на руки, потому что потом будет сложно уложить спать. Как пишет издание «Фонтанка», после вмешательства детского омбудсмена мальчика обеспечили няней. Утверждается, что после этого ребенка в больнице впервые посадили на горшок и сводили на прогулку.
2021-09-12T17:31:16+03:00
2021-09-12T17:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 12 сентября 2021
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