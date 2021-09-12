Мэр Парижа Анн Идальго сегодня заявила, что будет баллотироваться в президенты Франции

Она является представительницей Социалистической партии. В случае избрания будет выстроен прямой диалог с гражданами, пообещала Идальго.

Выборы президента Франции пройдут в следующем году. Действующий президент Эммануэль Макрон пока не делал никаких официальных заявлений о планах в них участвовать.