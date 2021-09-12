В Костроме полиция разогнала детский праздник

Официальной причиной назвали антиковидные нормы.

В одном из дворов города костромское отделение Всероссийского женского союза «Надежда России» решило провести детский праздник. Для общения с детьми были приглашены костюмированные аниматоры. Однако веселье омрачил приход сотрудников полиции. Они потребовали прекратить несогласованное мероприятия, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Одна из организаторов Марина Колданова отказалась это делать, а затем назвала действия силовиков позором.

Колданова также пояснила, что праздник не носил политического характера, да и в других дворах подобный ситуаций не возникало. Единственным отличием от прошлых праздников стал приход кандидата в депутата о партии КПРФ Андрея Тарасова, который раздавал местным жителям агитационные материалы.

В этот же день в костромском парке П/обеды прошла патриотическая акция «Город трудовой доблести», в которой приняли участие кандидаты в депутаты Госдумы от «единой России» Алексей Ситников и Иван Богданов. Это мероприятие силовики разгонять не стали.