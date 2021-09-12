Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с тульским «Арсеналом»

Встреча в Туле завершилась со счетом 2-2. Это был матч седьмого тура Чемпионата России. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, «Арсенал» — пятнадцатое. Лидирует «Зенит».
2021-09-12T16:34:06+03:00
2021-09-12T16:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 12 сентября 2021
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