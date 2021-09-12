Министр здравоохранения Великобритании заявил, что правительство отказалось от планов ввести паспорта вакцинации

Глава ведомства Саджид Джавид отметил, что рад об этом сообщить, передает британская медиакомпания ВВС. Ранее власти хотели ввести так называемые «паспорта вакцинации» для доступа в ночные клубы и на массовые мероприятия. Подобная система реализована во Франции.
2021-09-12T16:33:25+03:00
2021-09-12T16:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 12 сентября 2021
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