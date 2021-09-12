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16:32, 12 сентября 2021

В Костроме полиция пришла на детский праздник, приуроченный к началу учебного года

Сотрудники МВД накануне потребовали от организаторов его прекратить, сославшись на то, что мероприятие на согласовано с департаментом культуры и нарушает постановление губернатора на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса, передает издание 7х7. У полицейских также возникли претензии к тому, что пришедший на праздник депутат от КПРФ раздавал агитационные материалы. В тот же день, несмотря на коронавирусные ограничения, прошла акция в честь присвоения Костроме звания города трудовой доблести, в которой приняли участие кандидаты от «Единой России». К ним претензий со стороны полиции не возникло. 


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