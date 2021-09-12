В Костроме полиция пришла на детский праздник, приуроченный к началу учебного года

Сотрудники МВД накануне потребовали от организаторов его прекратить, сославшись на то, что мероприятие на согласовано с департаментом культуры и нарушает постановление губернатора на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса, передает издание 7х7. У полицейских также возникли претензии к тому, что пришедший на праздник депутат от КПРФ раздавал агитационные материалы. В тот же день, несмотря на коронавирусные ограничения, прошла акция в честь присвоения Костроме звания города трудовой доблести, в которой приняли участие кандидаты от «Единой России». К ним претензий со стороны полиции не возникло.
2021-09-12T16:32:37+03:00
2021-09-12T16:32:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902558-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 12 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
7 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)