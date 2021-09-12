Петербург в третий раз за месяц обошел Москву по числу новых заболевших ковидом

В северной столице выявили за сутки 1597, в Москве было зафиксировано на пять случаев меньше. По числу летальных исходов города сравнялись — 42 смерти. В целом по стране за сутки умерли 788 пациентов с коронавирусом, что на восемь человек меньше, чем вчера.