Петербург в третий раз за месяц обошел Москву по числу новых заболевших ковидом

В северной столице выявили за сутки 1597, в Москве было зафиксировано на пять случаев меньше. По числу летальных исходов города сравнялись — 42 смерти. В целом по стране за сутки умерли 788 пациентов с коронавирусом, что на восемь человек меньше, чем вчера.
2021-09-12T16:32:02+03:00
2021-09-12T16:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 12 сентября 2021
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