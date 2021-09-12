ФСБ ужесточило обвинение фигуранту дела о повреждении газопровода в Крыму

Как написал в Facebook адвокат Наримана Джелялова Николай Полозов, следствие переквалифицировало инкриминируемое деяние из пособничества к диверсии на полноценное участие в ней. Защитник добавил, что после предъявления обвинений Джелялова должны были допросить, но он отказался давать показания. Полозов добавил, что с адвокатов взяли подписку о неразглашении выводов экспертиз и показаний по делу, кроме показаний фигуранта. Джелялов является заместителем председателя меджлиса крымско-татарского народа. Российские власти считают эту организацией экстремистской и ее запретили.
2021-09-12T16:31:31+03:00
2021-09-12T16:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 12 сентября 2021
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