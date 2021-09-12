Британская газета Sunday Telegraph узнала, что Центробанк Китая скупает акции британских компаний

Речь идет о крупнейших по рыночной капитализации корпораций, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. Если во втором квартале китайскому Центробанку принадлежали акции этих компаний на два миллиона долларов, то теперь госбанк владеет ценными бумагами уже на 17 миллиардов. При чем упор делается на энергетические компании, в том числе нефтегазовые.