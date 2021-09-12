Начальника вспомогательной службы Тихоокеанского флота подозревают в использовании буксира для рыбалки

Имя военного при этом не называется.

В Главной военной прокуратуре установили, что один из офицеров в течение почти полутора лет с мая 2019-ого по сентябрь 2020-ого незаконно использовал в личных целях морской буксир, предназначенный для постановки военных кораблей к причалам. По версии обвинителей, этот человек со своими знакомыми и друзьями проводил на судне морские прогулки, в том числе с целью рыбалки. В ведомстве также отметили, что государству причинён ущерб на сумму не менее миллиона рублей, поскольку именно столько стоило потраченное на заправку спецтранспорта дизельное топливо.

В сообщении ведомства также сказано, что по её материалам заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Она подразумевает лишение свободы на срок до четырёх лет. Прокуроры добавили, что и ход расследования и вопрос о возмещении ущерба взяты под контроль военной прокуратуры флота.

По итогам 2019-ого Тихоокеанский флот был признан лучшим в России. Его штаб расположен во Владивостоке.