Белоруссия намерена закупить российского вооружения более чем на миллиард долларов

Об этом заявил руководитель страны Александр Лукашенко.

Поставки военной техники в Минск согласованы до 2025 года. Россия в ближайшее время отправит десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО. Прорабатывается вопрос закупки и зенитно-ракетных комплексов C-400. Сегодня во время посещения учений «Запад-2021» глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что учитывает опыт 1941 года, когда страну потеряли за пару-тройку месяцев. По его словам, нужно быть готовым заранее, и суть этого – современные российско-белорусские учения. Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск очень серьезно воспринимают западное направление в непосредственном соприкосновении с натовскими войсками.

Ранее руководитель страны Александр Лукашенко отмечал, что в случае опасности развязывания новой мировой войны российские Вооруженные силы будут размещены в Белоруссии.



Лукашенко также выразил готовность вести диалог с Западом, но только если будут сняты санкции.