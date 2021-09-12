Специалисты в Москве выясняют причины массового отравления на Совхозной улице

За три дня там были госпитализированы десять человек. Из них два человека, в том числе ребенок, скончались. Первоначально под подозрение попали арбузы из торговой сети «Магнит». Затем появились версия, что жители могли отравиться химикатами, которые используют для борьбы с насекомыми. В торговой сети «Магнит» заявили, что санитарная обработка, которая прошла в их магазине в этом районе недавно, была организована по всем правилам. Об этом сказал «Рен-ТВ» представитель компании Антон Карпов.

Представитель «Магнита» добавил, что компания, которая проводит санитарную обработку, сотрудничает с тысячами других магазинов. В свою очередь сосед пострадавших рассказал нашей радиостанции, что накануне сотрудники различных ведомства до поздней ночи допрашивали жильцов и брали пробы.

Сосед пострадавшей добавил, что в магазин «Магнит», который сейчас проверяют, он ходит постоянно и никогда подобных проблем не было.