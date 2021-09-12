Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что избирательная система готова к выборам более, чем на 99%

Она сказала, что осталось привести в порядок списки избирателей и посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности. Элла Памфилова сегодня в телеэфире также сказала, что на всех уровнях ожидается высокая конкуренция среди кандидатов. Ранее по решению суда были сняты с выборов многие кандидаты, в том числе бизнесмены Павел Грудинин и Дмитрий Потапенко. Выборы в Госдуму, а также региональные выборы разных уровней пройдут с 17 по 19 сентября.
2021-09-12T15:34:33+03:00
2021-09-12T15:34:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902528-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 12 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
7 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)