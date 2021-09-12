Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что избирательная система готова к выборам более, чем на 99%

Она сказала, что осталось привести в порядок списки избирателей и посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности. Элла Памфилова сегодня в телеэфире также сказала, что на всех уровнях ожидается высокая конкуренция среди кандидатов. Ранее по решению суда были сняты с выборов многие кандидаты, в том числе бизнесмены Павел Грудинин и Дмитрий Потапенко. Выборы в Госдуму, а также региональные выборы разных уровней пройдут с 17 по 19 сентября.