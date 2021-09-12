В Карелии сухогруз сел на мель в Онежском озере

Судно, на борту которого почти 2 тысячи тонн щебня, получило пробоину, затоплено машинное отделение. Разлива топлива не наблюдается, говорит источник «Интерфакса». На борту находится девять человек. Они не пострадали.
2021-09-12T15:33:48+03:00
2021-09-12T15:33:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902526-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 12 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
7 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)