Президент России раскритиковал судей по художественной гимнастике на олимпиаде в Токио

На этих соревнованиях российские гимнастки впервые за много лет остались без золота. На встрече с олимпийцами Путин накануне сказал, что судьи должны были объяснить оценки, например, обнародовать итоговые протоколы, передает ТАСС.С того случая прошло больше месяца. Для встречи с президентом спортсменам пришлось сидеть в изоляции на карантине восемь дней, сообщает издание Sports.ru.