Президент России раскритиковал судей по художественной гимнастике на олимпиаде в Токио

На этих соревнованиях российские гимнастки впервые за много лет остались без золота. На встрече с олимпийцами Путин накануне сказал, что судьи должны были объяснить оценки, например, обнародовать итоговые протоколы, передает ТАСС.С того случая прошло больше месяца. Для встречи с президентом спортсменам пришлось сидеть в изоляции на карантине восемь дней, сообщает издание Sports.ru.
2021-09-12T15:32:58+03:00
2021-09-12T15:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 12 сентября 2021
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