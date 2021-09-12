Минобороны сообщило о том, что на учениях «Запад-2021» Россия впервые применила новую военную технику

Были использованы ударные робототехнические комплексы «Платформа-М». Они вооружены четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова. Совместные российско-белорусские учения завершатся 16 сентября. Суммарно в них участвуют 200 тысяч военных.
2021-09-12T15:32:17+03:00
2021-09-12T15:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 12 сентября 2021
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