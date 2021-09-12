Россиянин задержан в Праге по запросу Украины, передает ТАСС

Как сообщили в посольстве России, в аэропорту полицейские остановили активиста Александра Франчетти, который в 2014 году поддержал присоединение Крыма к России. В постоянном представительстве республики Крым при президенте России его назвали известным героем «Крымской весны», цитирует РИА Новости. К задержанному россиянину был направлен российский дипломат для оказания консульской помощи.
2021-09-12T15:31:34+03:00
2021-09-12T15:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 12 сентября 2021
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