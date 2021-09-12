Россиянин задержан в Праге по запросу Украины, передает ТАСС

Как сообщили в посольстве России, в аэропорту полицейские остановили активиста Александра Франчетти, который в 2014 году поддержал присоединение Крыма к России. В постоянном представительстве республики Крым при президенте России его назвали известным героем «Крымской весны», цитирует РИА Новости. К задержанному россиянину был направлен российский дипломат для оказания консульской помощи.