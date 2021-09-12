Футбольные болельщики в США во время матча сегодня спасли кота

Животное зацепилось лапами за проволоку и повисло над трибунами. Зрители на стадионе в Майами растянули американский флаг и с его помощью смягчили падение кота. Видео разошлось в соцсетях.
2021-09-12T15:07:37+03:00
2021-09-12T15:07:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:07, 12 сентября 2021
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