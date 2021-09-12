Папа римский Франциск во время визита в Венгрию заявил об угрозе антисемитизма

Понтифик призвал к испытанию добрососедских чувств. Папа римский Франциск в Будапеште встретился с премьер-министром Виктором Орбаном. Глава правительства сказал, что попросил понтифика не допустить гибели христианской Венгрии. Летом в стране был принят закон о запрете демонстрации однополых отношений в учебных материалах или телевизионных программах для несовершеннолетних. Закон вызвал критику со стороны ряда государств Евросоюза.
2021-09-12T15:07:19+03:00
2021-09-12T15:07:19+03:00
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15:07, 12 сентября 2021
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