Папа римский Франциск во время визита в Венгрию заявил об угрозе антисемитизма

Понтифик призвал к испытанию добрососедских чувств. Папа римский Франциск в Будапеште встретился с премьер-министром Виктором Орбаном. Глава правительства сказал, что попросил понтифика не допустить гибели христианской Венгрии. Летом в стране был принят закон о запрете демонстрации однополых отношений в учебных материалах или телевизионных программах для несовершеннолетних. Закон вызвал критику со стороны ряда государств Евросоюза.