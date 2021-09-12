ФБР начало публикацию новой порции документов о терактах 11 сентября 2001 года

Рассекретить некоторые материалы недавно приказал президент США Джо Байден. Было проведено масштабное расследование и опубликовано за двадцать лет огромное количество материалов, но это только питает многочисленные теории заговора, отметил в интервью нашей радиостанции профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин. Константин Сонин добавил, что, к его удивлению, веру в теории заговора вокруг терактов 11 сентября разделяют и некоторые ведущие профессора московских вузов.
2021-09-12T15:06:50+03:00
2021-09-12T15:06:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:06, 12 сентября 2021
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