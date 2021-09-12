ФБР начало публикацию новой порции документов о терактах 11 сентября 2001 года

Рассекретить некоторые материалы недавно приказал президент США Джо Байден. Было проведено масштабное расследование и опубликовано за двадцать лет огромное количество материалов, но это только питает многочисленные теории заговора, отметил в интервью нашей радиостанции профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин. Константин Сонин добавил, что, к его удивлению, веру в теории заговора вокруг терактов 11 сентября разделяют и некоторые ведущие профессора московских вузов.