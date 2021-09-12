В Екатеринбурге задержан местный житель, который забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на полицию, граната оказалась муляжом. В МВД добавили, что задержанный был расстроен уходом жены и долгое время употреблял алкоголь.
2021-09-12T15:06:29+03:00
2021-09-12T15:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:06, 12 сентября 2021
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