Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны

Министерство обороны Японии утверждает, что российский самолет Ан-26дважды пересекал границу в районе северного острова Хоккайдо. Для перехвата в воздух были подняты японские истребители.

Как пишет агентство Киодо, Токио уже направило в российское диппредставительство ноту протеста с требованием не допускать повторения подобных инцидентов. При этом, самолет, о котором идет речь, судя по всему был гражданским, подчеркивает агентство.

Это уже не первый случай, когда Япония обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства. Так, в октябре прошлого года на этой же территории был замечен вертолет Ми-8. Для перехвата в воздух были подняты японские истребители и спустя 8 минут российский аппарат покинул территорию Японии.

Российская сторона пока инцидент не прокомментировала.