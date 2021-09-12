Посольство РФ в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина в аэропорту Праги

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее агентство со ссылкой на полицию передавало, что российский гражданин был задержан в аэропорту Праги на основании международного ордера, выданного Украиной. Представители крымских властей ранее сообщили РИА Новости о задержании в Чехии активиста Александра Франчетти, поддержавшего в 2014 г воссоединение полуострова с РФ.