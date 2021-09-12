Посольство РФ в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина в аэропорту Праги

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее агентство со ссылкой на полицию передавало, что российский гражданин был задержан в аэропорту Праги на основании международного ордера, выданного Украиной. Представители крымских властей ранее сообщили РИА Новости о задержании в Чехии активиста Александра Франчетти, поддержавшего в 2014 г воссоединение полуострова с РФ.
2021-09-12T14:37:04+03:00
2021-09-12T14:37:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 12 сентября 2021
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