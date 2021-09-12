Иран разрешил МАГАТЭ снова использовать камеры видеонаблюдения с ядерных объектов страны

Это говорится в совместном заявлении руководителей Международного агентства по атомной энергии и иранских властей. Ранее правительство Германии, Франции и Великобритании выразили обеспокоенность данными МАГАТЭ о том, что Иран произвел уран, обогащенный до 20%. Это один из этапов на пути к производству сырья для атомной бомбы.
2021-09-12T14:34:17+03:00
2021-09-12T14:34:17+03:00
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14:34, 12 сентября 2021
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