По данным ООН, Черное море является самым загрязненным в Европе

В нем плавает вдвое больше пластик и другого мусора, чем в Средиземном. Кроме того, было обнаружено, что в Черном море концентрация некоторых вредных химических веществ превышает допустимые пределы, сообщают во Всемирной организации со ссылкой на доклад экспертов.