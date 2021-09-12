По данным ООН, Черное море является самым загрязненным в Европе

В нем плавает вдвое больше пластик и другого мусора, чем в Средиземном. Кроме того, было обнаружено, что в Черном море концентрация некоторых вредных химических веществ превышает допустимые пределы, сообщают во Всемирной организации со ссылкой на доклад экспертов.
2021-09-12T14:33:59+03:00
2021-09-12T14:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 12 сентября 2021
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