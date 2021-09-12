Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил ввести латиницу

По его словам, это будет одна из фундаментальных вещей. Также чиновник сказал в интервью «Радио Свобода», которое российские власти считают иноагентом, что на Украине должно быть два основных языка: английский и украинский.
2021-09-12T14:33:40+03:00
2021-09-12T14:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 12 сентября 2021
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