В Петербурге крестный ход с мощами князя Александра Невского возглавил патриарх Кирилл

В местной епархии сообщили, что участвовали около тысячи человек, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор города Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко. В этом году в России отмечают 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Стоит отметить, что в Петербурге по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с коронавирусом.