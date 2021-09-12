В Петербурге крестный ход с мощами князя Александра Невского возглавил патриарх Кирилл

В местной епархии сообщили, что участвовали около тысячи человек, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор города Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко. В этом году в России отмечают 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Стоит отметить, что в Петербурге по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с коронавирусом.
2021-09-12T14:33:14+03:00
2021-09-12T14:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 12 сентября 2021
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