У российской теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

У нее обокрали дом в Подмосковье. Об этом спортсменка рассказала Пятому телеканалу. Елена Веснина стала олимпийской чемпионкой в 2016 году в паре с Екатериной Макаровой. На недавней олимпиаде в Токио она завоевала серебряную медаль вместе с Асланом Карацевым.
2021-09-12T14:05:22+03:00
2021-09-12T14:05:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902480-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:05, 12 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
7 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)