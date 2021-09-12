У российской теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

У нее обокрали дом в Подмосковье. Об этом спортсменка рассказала Пятому телеканалу. Елена Веснина стала олимпийской чемпионкой в 2016 году в паре с Екатериной Макаровой. На недавней олимпиаде в Токио она завоевала серебряную медаль вместе с Асланом Карацевым.