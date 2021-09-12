В Симферополе накануне открыли памятник Феликсу Дзержинскому

В местном управлении ФСБ пояснили, что церемонию приурочили к годовщине со дня рождения основателя ВЧК. Вчера коммунисты возложили цветы к могиле Дзержинского у Кремлевской стены. Феликс Дзержинский был одним из идеологов красного террора. Жертвами насилия около ста лет назад, по разным оценкам, стали от 140 тысяч до полумиллиона человек.
2021-09-12T14:04:41+03:00
2021-09-12T14:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:04, 12 сентября 2021
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