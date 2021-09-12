Одному из руководителей Меджлиса крымских татар ужесточили обвинение по делу о подрыве газопровода в Крыму

Одному из руководителей Меджлиса крымских татар – он находится под арестом — ужесточили обвинение по делу о подрыве газопровода в Крыму. Обвинение в диверсии предъявили Нариману Джелялову. До этого он значился как пособник в деле о подрыве газопровода в Крыму. Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат замглавы меджлиса Николай Полозов. Джелялов отказался дать показания после ужесточения обвинения. Усложнили работу и его защите. Адвокатам запретили разглашать показания людей, ставших известными в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также знакомить прессу с выводами экспертных заключений по делу. Полозов также сообщил, что его подзащитный находится в двухместной камере СИЗО Симферополя. Самочувствие Джелялова адвокат назвал удовлетворительным, как и условия содержания. В камере нет холодильника, окно в ней закрывается не до конца, Полозов передал просьбу Джелялова не забывать о всех политзаключённых.

Замглаву Меджлиса — запрещённой организации в России — задержали на прошлой неделе. В общей сложности под стражей оказались 5 человек. По версии ФСБ Джелялов и остальные умышленно установили взрывное устройство на газопровод в крымском селе Перевальное, повредив его. К зданию ФСБ в Симферополе поддержать задержанных вышли неделю назад не менее 40 крымских татар, полиция разогнала акцию и почти всех задержала.

ЕСПЧ запросил у России информацию о Джелялове и ещё одном арестованном, сообщила украинский адвокат Евгения Закревская.