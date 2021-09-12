Япония заявила, что российский самолет Ан-26 дважды нарушил воздушное пространство страны

Министерство обороны страны утверждает, что это произошло сегодня у северного острова Хоккайдо. В воздух для перехвата гражданского самолета были подняты истребители, передает агентство Kyodo. В Токио по дипломатическим каналам призвали Москву не допустить повторения подобных инцидентов, а также выразили протест в связи с произошедшим. Комментариев российских министерств обороны и иностранных дел пока нет.