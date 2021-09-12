Япония заявила, что российский самолет Ан-26 дважды нарушил воздушное пространство страны

Министерство обороны страны утверждает, что это произошло сегодня у северного острова Хоккайдо. В воздух для перехвата гражданского самолета были подняты истребители, передает агентство Kyodo. В Токио по дипломатическим каналам призвали Москву не допустить повторения подобных инцидентов, а также выразили протест в связи с произошедшим. Комментариев российских министерств обороны и иностранных дел пока нет.
2021-09-12T14:02:33+03:00
2021-09-12T14:02:33+03:00
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14:02, 12 сентября 2021
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