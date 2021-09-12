Петербург вышел на первое место в России по новым случаям коронавируса, которые зарегистрировали за сутки

Таковы официальные данные. За последние 24 часа в Петербурге зарегистрировали 1597 новых пациентов с КОВИД-19. Судя по цифрам, которые публикует портал стопкоронавирус.рф, это на пять случаев больше чем в Москве и выше, чем в любом регионе России. Отметим, ранее в петербургском Роспотребнадзоре объяснили, что официальные данные по городу обновляют с двухдневной задержкой, то есть сегодня в петербургскую статистику попали больные, у которых ковид выявили ещё в пятницу. Московские сведения могут быть более свежими, а в выходные горожане по статистике реже обращаются ко врачам.

Тем не менее, в комитете Смольного по здравоохранению предупредили, что в течение последних дней количество госпитализаций коронавирусных больных росло на 10-20 человек в сутки. В то же время профильный вице-губернатор назвал ситуацию напряжённой, но стабильной, и отметил, что город вышел на плато по распространению КОВИД-19.

В целом по России коэффициент заболеваемости коронавирусом растёт, а летальность инфекции, по сообщению ТАСС, за последнюю неделю увеличилась почти до трёх процентов.