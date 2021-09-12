Мэр Парижа Анн Идальго объявила о планах баллотироваться в президенты Франции

Она представляет Социалистическую партию. Ранее о намерении участвовать объявил бывший министр экономики Арно Монтебур. В то же время опрос общественного мнения, проведенный по заказу газеты Parisien и агентства France Info показало, что основным конкурентом нынешнего президента Эммануэля Макрона может стать лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Выборы главы государства пройдут во Франции в следующем году.

