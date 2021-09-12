Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан сказал, что Париж не намерен признавать новые власти Афганистана

Министр подчеркнул, что Франция отказывается иметь какие-либо отношения с правительством талибов и выдвинула ряд условий. Среди них разрешение покинуть страну всем желающим, соблюдение прав женщин и отказ от сотрудничества с террористами. Глава МИДа сказал, что талибы лгут и никаких результатов нет. Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено.
2021-09-12T13:34:15+03:00
2021-09-12T13:34:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902466-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 12 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
7 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)