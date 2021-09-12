Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан сказал, что Париж не намерен признавать новые власти Афганистана

Министр подчеркнул, что Франция отказывается иметь какие-либо отношения с правительством талибов и выдвинула ряд условий. Среди них разрешение покинуть страну всем желающим, соблюдение прав женщин и отказ от сотрудничества с террористами. Глава МИДа сказал, что талибы лгут и никаких результатов нет. Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено.