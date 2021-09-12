Китайская компания Xiaomi сообщила, что не получала жалоб на блокировку от пользователей из Европы или стран СНГ

Ранее некоторые профильные издания написали, что с блокировкой новых смартфонов столкнулись жители Крыма. Согласно правилам компании, Крым, а также Иран, Куба, Сирия, Судан и КНДР внесены в число стран и территорий, куда запрещен ввоз ее техники без специальной лицензии. Это связано с американскими санкциями. Роспотребнадзор отметил, что жалоб от жителей Крыма по этому поводу не получал.
2021-09-12T13:33:50+03:00
2021-09-12T13:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:33, 12 сентября 2021
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