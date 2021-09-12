Китайская компания Xiaomi сообщила, что не получала жалоб на блокировку от пользователей из Европы или стран СНГ

Ранее некоторые профильные издания написали, что с блокировкой новых смартфонов столкнулись жители Крыма. Согласно правилам компании, Крым, а также Иран, Куба, Сирия, Судан и КНДР внесены в число стран и территорий, куда запрещен ввоз ее техники без специальной лицензии. Это связано с американскими санкциями. Роспотребнадзор отметил, что жалоб от жителей Крыма по этому поводу не получал.