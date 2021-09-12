Прокуратура Татарстана проверяет аварийную посадку самолета из Петербурга в Казани

«Боинг-737» авиакомпании «Победа» приземлился накануне поздно вечером. По предварительным данным, была зафиксирована неисправность пневматики самолета. На борту находились более 180 человек, никто не пострадал.
2021-09-12T13:33:30+03:00
2021-09-12T13:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 12 сентября 2021
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