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13:33, 12 сентября 2021

Прокуратура Татарстана проверяет аварийную посадку самолета из Петербурга в Казани

«Боинг-737» авиакомпании «Победа» приземлился накануне поздно вечером. По предварительным данным, была зафиксирована неисправность пневматики самолета. На борту находились более 180 человек, никто не пострадал.


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