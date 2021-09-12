Петербург вновь обошел Москву по числу новых случаев заражения коронавирусом

С начала сентября это происходит уже в третий раз. По данным оперативного штаба, за сутки в Петербурге зафиксировали 1597 новых заболевших, а в Москве – 1592. В обоих городах за сутки, по официальным данным, скончались по 42 пациента. В целом по стране умерли 788 человек.