Петербург вновь обошел Москву по числу новых случаев заражения коронавирусом

С начала сентября это происходит уже в третий раз. По данным оперативного штаба, за сутки в Петербурге зафиксировали 1597 новых заболевших, а в Москве – 1592. В обоих городах за сутки, по официальным данным, скончались по 42 пациента. В целом по стране умерли 788 человек.
2021-09-12T13:33:14+03:00
2021-09-12T13:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 12 сентября 2021
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