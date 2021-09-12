Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск закупит у Москвы вооружения более чем на миллиард долларов

По его словам, список уже согласован, передает государственное агентство БелТА. Лукашенко также заявил о новых вызовах на западе союзного государства и сказал, что они с президентом России Владимиром Путиным согласовали его визит в Белоруссию в октябре на саммиты ОДКБ и СНГ. В Белоруссии и России сейчас проходят совместные военные учения, в которых суммарно задействованы 200 тысяч человек.