Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск закупит у Москвы вооружения более чем на миллиард долларов

По его словам, список уже согласован, передает государственное агентство БелТА. Лукашенко также заявил о новых вызовах на западе союзного государства и сказал, что они с президентом России Владимиром Путиным согласовали его визит в Белоруссию в октябре на саммиты ОДКБ и СНГ. В Белоруссии и России сейчас проходят совместные военные учения, в которых суммарно задействованы 200 тысяч человек.
2021-09-12T13:31:32+03:00
2021-09-12T13:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 12 сентября 2021
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