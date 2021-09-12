78-я церемония награждения Венецианского кинофестиваля прошла в Италии

Лучшей картиной стал фильм «Событие». Отмечается, что в этом году наград были удостоены немало женщин. Так, главный приз фестиваля, «Золотого льва», присудили француженке Одри Диван за историю студентки, решившей сделать аборт во Франции 60-х годов, где эта операция запрещена законом.

Серебряная статуэтка ушла режиссеру из Новой Зеландии Джейн Кэмпион за работу «Власть пса» о двух братьях, владеющих ранчо. Когда один из них женится, другой чувствует себя преданным и начинает семейную войну. Лучшая женская роль ушла Пенелопе Крус за игру в картине «Параллельные матери». А лучшим сценаристом признали Мэгги Джилленхол за фильм «Незнакомая дочь».

Гран-при кинофестиваля был удостоен итальянец Паоло Соррентино, снявший автобиографическую картину «Рука Бога». Приз за лучшую мужскую роль получил Джон Арсилья, сыгравший в картине Эрика Матти «На работе: пропавшие 8».

От России в конкурсной программе были представлены сразу три картины: «Капитан Волконогов бежал», «Мама, я дома» и «Обходные пути», однако они не получили ни одной награды.