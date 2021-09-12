Патриарх Кирилл возглавил праздничное богослужение в честь восьмисотлетия Александра Невского, которое отмечают в этом году. Литургию провели в петербургской Александро-Невской лавре.

Вход в лавру во время службы, которую возглавил патриарх, ограничили. Охрана около рамок спрашивала у верующих пригласительные билеты, рассказывает портал «Фонтанка.ру». В результате простым прихожанам пришлось смотреть на происходящее с помощью трансляции, которую вывели на большой экран. Судя по фотографиям, наблюдать за службой пришли около ста человек. У многих были защитные маски, однако в основном их носили на подбородке. Противоэпидемические ограничения стали причиной отмены большого крестного хода по Невскому проспекту. В прошлые годы это шествие собирало тысячи человек. В этом году в РПЦ решили ограничиться малым крестным ходом рядом с территорией Лавры, правда, движение на части Невского всё равно перекрыли.

Торжества по случаю восьмисотлетия со дня рождения Александра Невского в этом году проходят по всей России.