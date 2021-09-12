В Псковской области впервые в России провели массовое ночное десантирование

Оно было отработано в рамках масштабных учений «Запад-2021». Высадка осуществлялась из военно-транспортных самолетов при плохой погоде. Более 600 десантников в полной экипировке с оружием координировались с командованием с помощью современных приборов ночного видения. Задачей было захватить полевой аэродром и уничтожить условного противника при поддержке артиллерии. На место высадили несколько десятков единиц боевой техники.

Это произошло спустя несколько часов после того, как президент Владимир Путин на открытии мемориала полководцу Александру Невскому отметил, что образы воинов княжеской дружины по замыслу скульптора являются собирательными и в них увековечены лица десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, которые погибли в Чечне в 2000 году. Всего в учениях участвуют около 200 военных и более тысячи единиц боевой техники.

На учениях «Запад-2021» впервые мотострелки и десантники применили дистанционно управляемых ударных роботов, которые были вооружены четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова. Они также использовались для разведки.

Ранее представители стран Балтии выражали озабоченность по поводу проведения подобных учений. В частности, в минобороны Литвы заявляли о возможности гибридных инцидентов.

Тем временем Александр Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах на западе союзного государства, обострении на границах стран-членов ОДКБ.