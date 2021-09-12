Петербург обошел Москву по числу новых случаев заражения коронавирусом

Там за минувшие сутки было зарегистрировано 1597 заболевших, в Москве – 1592. Всего по России за последние сутки выявили 18 554 новых случая.
2021-09-12T13:04:41+03:00
2021-09-12T13:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 12 сентября 2021
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