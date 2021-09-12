На третьи сутки после начала отравлений в столичном районе Люблино власти до сих пор не назвали причины произошедшего

С одними и теми же симптомами госпитализировано уже более десяти человек. С момента появления уголовного дела прошло уже три дня, однако официальных версий о том, кто может быть виноват в массовом отравлении и гибели двух человек пока не объявили. На здоровье жаловались жители одного и того же дома на Совхозной улице. Симптомы похожие – судороги и резкое повышение температуры примерно до сорока градусов. Иногда рвота.

Этим утром у подъезда дома, где живут пострадавшие, спокойно и почти никого нет, однако еще вчера там работали криминалисты. Некоторые жители отказались общаться с прессой совсем, они же сказали, что сотрудников правоохранительных органов также не пустили. Однако, сосед Игорь сказал «Эху Москвы», что допросы и проверки жилых помещений проходили до поздней ночи: «Скорее всего было распоряжение опросить всех соседей. Прям так и называлось – допрос. И осмотр квартир. На вентиляции у меня брали смывы. И брали воду».

Также в этом доме, несмотря на все трудности, продолжается капитальный ремонт. В подъезде стоит сильный запах краски. Рабочие сейчас снаружи на монтажных подъёмных корзинах обрабатывают стены.

Согласно первым версиям причиной произошедшего мог стать арбуз из магазина «Магнит». Им, как сообщалось изначально, отравилась семья, живущая в доме.

Работу предприятия из-за этого приостановили, сейчас оно опечатано СУСКом. Ранее стало известно, что за пару дней до отравления в этом магазине проводили санитарную обработку. Представитель торговой сети Антон Карпов сказал телеканалу «РЕН ТВ», что она прошла в соответствии со всеми нормами.

После случая с отравившейся семьей госпитализированы были еще несколько человек. Как сообщало интернет-издание Readovka, они живут в соседнем доме. Покупали ли они что-либо в этом «Магните» – не известно.

Местные жители, с которыми удалось поговорить, относятся к магазину по-разному. Два человека сказали «Эху Москвы», что там всё нормально, и они всё лето брали там арбузы. Однако, попадались и люди, которые называли его рассадником заразы.

Ранее жильцов этого дома также проверили на наличие коронавирусной инфекции. Выявили ли там больных, представители властей пока не объявили.

Признаки отравления, похожие на те, которые описывают жители Совхозной улицы, испытал журналист «Эха» Алексей Соломин, живущий недалеко от этого района. «Я живу в 4 километрах от Совхозной улицы. Есть несколько совпадений по тому, что я читаю в СМИ. Первое — это то, что случилось у меня тоже утром 9 сентября. У меня была температура 38 в течение дня, и общее состояние отвратительное, как при отравлении, но без рвоты и без диареи. Болел позвоночник в шейном отделе. Я заподозрил ковид, сделал тест на следующий день – тест отрицательный, никаких других симптомов не было. Где-то за два дня все прошло, сейчас есть некоторый дискомфорт, но в целом чувствую себя нормально», — сказал он. Алексей Соломин добавил, что странные симптомы проявлялись на протяжении примерно двух дней.