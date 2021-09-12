Умер известный биофизик, историк советской и российской науки Симон Шноль

Шноль был профессором кафедры биофизики физического факультета МГУ, заведовал лабораторией физической биохимии в институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Действительный член Российской академии естественных наук. Симону Шнолю был 91 год.
2021-09-12T13:09:00+03:00
2021-09-12T13:09:40+03:00
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13:09, 12 сентября 2021
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