За минувшие сутки, по официальным данным, от коронавируса скончались 788 человек

Этот показатель практически не меняется с конца июля. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки было зафиксировано 18,5 тысяч заболевших. По числу новых случаев коронавируса Петербург обошел Москву. В северной столице зарегистрирован 1597 случаев, а в Москве 1592.