За минувшие сутки, по официальным данным, от коронавируса скончались 788 человек

Этот показатель практически не меняется с конца июля. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки было зафиксировано 18,5 тысяч заболевших. По числу новых случаев коронавируса Петербург обошел Москву. В северной столице зарегистрирован 1597 случаев, а в Москве 1592.
2021-09-12T12:33:21+03:00
2021-09-12T12:57:31+03:00
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12:33, 12 сентября 2021
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