Следователи завели дело на начальника вспомогательной службы Тихоокеанского флота, который брал служебный буксир для рыбалки и морских прогулок. Об этом сообщает главная военная прокуратура. Морской буксир предназначался для постановки военных кораблей к причалам. Ущерб, нанесенный государству, оценивается как минимум в один миллион рублей.
2021-09-12T12:31:39+03:00
2021-09-12T12:57:50+03:00
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12:31, 12 сентября 2021
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