Следователи завели дело на начальника вспомогательной службы Тихоокеанского флота, который брал служебный буксир для рыбалки и морских прогулок. Об этом сообщает главная военная прокуратура. Морской буксир предназначался для постановки военных кораблей к причалам. Ущерб, нанесенный государству, оценивается как минимум в один миллион рублей.